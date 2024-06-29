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Зеленський показав фото звільнених з полону 10 українців

Фото: українці, звільнені 26 червня з російського полону (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Володимир Зеленський опублікував фото звільнених 25 червня 10 українців, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Нагадаємо,нещодавно з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла; цивільних Олену Пех та Валерія Матюшенка, які були в полоні ще з 2017–2018 років; схоплених за опір окупантам у Бердянську священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелету та Івана Левицького і ще пʼятьох цивільних, які були схоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українці були повернуті ще в рамках минулого обміну, який відбувся 25 червня.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України