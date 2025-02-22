Зеленський поговорив зі Стармером на тлі публікацій про "потрійний удар"

Президент України Володимир Зеленский провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Наступний тиждень буде активним, тому лідери обговорили спільні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером", - розповів Зеленський.

За його словами, Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки.

"Безпека України невіддільна від безпеки Європи. Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним", - констатував він.

Президент додав, що Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України і Україна це дуже цінує.