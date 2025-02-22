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Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о "тройном ударе"

Украина, Суббота 22 февраля 2025 15:05
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Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о "тройном ударе" Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Следующая неделя будет активной, поэтому лидеры обсудили совместные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - рассказал Зеленский.

По его словам, Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности.

"Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной", - констатировал он.

Президент добавил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины и Украина это очень ценит.

Сообщения СМИ о "тройном ударе" Британии

Великобритания готовится объявить новый пакет помощи Украине 24 февраля. Эту помощь СМИ назвали "тройным ударом".

Премьер Британии Кир Стармер объявит о новом пакете мер поддержки Украины, несмотря на то, что Дональд Трамп оказывает давление на Киев, требуя отступить и принять мирное соглашение с Россией.

Предположительно, как пишет The Telegraph, уже в понедельник Стармер может объявить о "тройном ударе" по мерам, включая военную помощь и санкции.

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