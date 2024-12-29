Зеленський поговорив з Трюдо: запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї

"Подякував Прем’єр-міністру Трюдо та канадському народові за їхню непохитну підтримку, зокрема важливу оборонну допомогу, таку як NASAMS", - повідомив президент.

Він також розповів, що під час розмови вони обговорили ключові пріоритети, зокрема посилення санкцій проти Росії, особливо щодо її пропагандистських мереж і тіньового флоту.

"Я також запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї та розглянути можливості для локалізації виробництва окремих видів озброєння. Тісна координація із союзниками є надзвичайно важливою для забезпечення сильної позиції України та досягнення тривалого миру й безпеки для всіх", - зазначив глава України.