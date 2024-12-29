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Зеленский поговорил с Трюдо: предложил увеличить финансирование производства украинского оружия

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Разговор состоялся накануне председательства Канады в G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Поблагодарил Премьер-министра Трюдо и канадский народ за их непоколебимую поддержку, в частности важную оборонную помощь, такую как NASAMS", - сообщил президент.

Он также рассказал, что во время разговора они обсудили ключевые приоритеты, в частности усиление санкций против России, особенно в отношении ее пропагандистских сетей и теневого флота.

"Я также предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения. Тесная координация с союзниками чрезвычайно важна для обеспечения сильной позиции Украины и достижения длительного мира и безопасности для всех", - отметил глава Украины.

Напомним, что ранее в этом месяце парламент Канады принял решение о выделении 764 млн канадских долларов.

Заметим, что еще до этого шли разговоры о том, что Канада может передать Украине часть огнестрельного оружия, которое запретила у себя. Решение будет касаться 324 видов огнестрельного оружия.

А также РБК-Украина писало, что Украина и Канада подписали соглашение об охране информации с ограниченным доступом.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины