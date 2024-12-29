Зеленский поговорил с Трюдо: предложил увеличить финансирование производства украинского оружия

"Поблагодарил Премьер-министра Трюдо и канадский народ за их непоколебимую поддержку, в частности важную оборонную помощь, такую как NASAMS", - сообщил президент.

Он также рассказал, что во время разговора они обсудили ключевые приоритеты, в частности усиление санкций против России, особенно в отношении ее пропагандистских сетей и теневого флота.

"Я также предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения. Тесная координация с союзниками чрезвычайно важна для обеспечения сильной позиции Украины и достижения длительного мира и безопасности для всех", - отметил глава Украины.