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Зеленский побеседовал с Трампом, договорились встретиться в Нью-Йорке

21:30 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский побеседовал с Трампом, договорились встретиться в Нью-Йорке Фото: Зеленский побеседовал с Трампом (Getty Images)
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Украина и США готовятся к проведению встречи на самом высоком уровне в Нью-Йорке, которая может оказать существенное влияние на дипломатический трек. Стороны уже прорабатывают деэскалационные шаги и вопросы безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Переговоры с Трампом и встреча в Нью-Йорке

По словам главы государства, он провел важный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны успели обсудить широкий круг вопросов.

Главным итогом переговоров стала договоренность о очной встрече в Нью-Йорке.

Глава государства подчеркнул, что эта встреча "может многое изменить", отметив наличие положительной дипломатической динамики.

"Мирный трек - это приоритет номер один", - подчеркнул Зеленский.

Визит команды США и инициативы безопасности

Президент также отметил важность недавнего визита американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

В ходе их пребывания в Украине подробно обсудили текущую ситуацию на местах.

Сейчас украинская и американская команды работают совместно над конкретными предложениями.

В частности, речь идет о деэскалационных шагах, фундаментальных вопросах энергетической безопасности, продовольственной безопасности и защите гражданского населения.

Украинская сторона выразила готовность к реализации серьезных практических решений по этим направлениям.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность американской стороне за подписание закона Линдси Грэма, подчеркнув общую позицию по поводу необходимости достижения мира.

Диалог Кремля с США и позиция по миру

Напомним, что в Кремле готовятся к очередной встрече с представителями команды Дональда Трампа.

По словам российских дипломатов, ключевой целью этих переговоров является устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях между США и РФ, а сама встреча должна состояться в ближайшее время.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин продолжает обвинять Украину в якобы нежелании вести переговоры и блокировании процессов для достижения мира.

Кроме того, российская сторона предполагает проведение мирных переговоров в трехстороннем формате для завершения войны.

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