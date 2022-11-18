Зеленський поговорив телефоном з Ердоганом: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави держави.

Також сьогодні Ердоган провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Повідомляється, що лідери обговорили продовження зернових угод, а також створення спільного центру транзиту газу.

"Вітав продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили енергетичну співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив продовження зернової угоди на 120 днів. Угода вже дозволила відправити з України 11 млн. тонн продовольства.

Як повідомляло РБК-Україна, зернову угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.