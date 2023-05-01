UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський поговорив з прем'єром Нової Зеландії: розраховує на співпрацю в обороні

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем‘єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент подякував Новій Зеландії за участь у підготовці українських військовослужбовців. Він також розраховує на її продовження і подальшу співпрацю з країною в обороні та гуманітарці.

Політики також обговорили необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року до України приїжджав міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Окрім того, Нова Зеландія продовжила "спеціальну візу" для біженців з України до березня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая ЗеландияВолодимир Зеленський