Зеленський поговорив з прем'єром Нової Зеландії: розраховує на співпрацю в обороні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент подякував Новій Зеландії за участь у підготовці українських військовослужбовців. Він також розраховує на її продовження і подальшу співпрацю з країною в обороні та гуманітарці.

Політики також обговорили необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року до України приїжджав міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Окрім того, Нова Зеландія продовжила "спеціальну візу" для біженців з України до березня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.