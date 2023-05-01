Зеленський поговорив з прем'єром Нової Зеландії: розраховує на співпрацю в обороні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем‘єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.
Президент подякував Новій Зеландії за участь у підготовці українських військовослужбовців. Він також розраховує на її продовження і подальшу співпрацю з країною в обороні та гуманітарці.
Політики також обговорили необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року до України приїжджав міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.
Окрім того, Нова Зеландія продовжила "спеціальну візу" для біженців з України до березня 2024 року.
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