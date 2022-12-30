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Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 19:45
Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Гарант подякував йому за підтримку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Розмова відбулась у п’ятницю, 30 грудня. За словами президента, в ході бесіди він виразив вдячність грецькому народу за оборонну підтримку в поточному році.

"Поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Греції. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку в поточному році", - сказано в повідомленні.

Крім цього Зеленський заявив, що разом з Міцотакісом вдалось дійти домовленостей у співпраці на наступний рік.

Раніше Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду і підтвердив готовність до співпраці.

Також за словами президента, російські окупанти марно намагаються досягти успіху в Донецькій області, де тривають запеклі бої, та вийти на адмінкордони, захопивши весь регіон.

Про те він впевнений, що росіяни можуть спробувати завдати ще одного ракетного удару по Україні до кінця 2022 року.

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