Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Гарант подякував йому за підтримку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Розмова відбулась у п’ятницю, 30 грудня. За словами президента, в ході бесіди він виразив вдячність грецькому народу за оборонну підтримку в поточному році.

"Поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Греції. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку в поточному році", - сказано в повідомленні.

Крім цього Зеленський заявив, що разом з Міцотакісом вдалось дійти домовленостей у співпраці на наступний рік.