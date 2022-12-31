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Зеленський поговорив з Нетаньяху після його призначення прем'єром

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Україна, Субота 31 грудня 2022 18:24
Зеленський поговорив з Нетаньяху після його призначення прем'єром Фото: Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України в Telegram.

"Особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю наших держав", - заявив Зеленський.

Він розповів, що зокрема під час розмови вони обговорили співпрацю в сфері безпеки та подальшу взаємодію на міжнародних майданчиках.

"Торкнулися реалізації української формули миру", - додав український президент.

Нагадаємо, 29 грудня, Біньямін Нетаньяху офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю на шостий термін.

Раніше ми писали, що вчора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

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