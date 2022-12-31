Зеленський поговорив з Нетаньяху після його призначення прем'єром

Сьогодні, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України в Telegram.