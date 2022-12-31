Зеленський поговорив з Нетаньяху після його призначення прем'єром
Сьогодні, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України в Telegram.
"Особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю наших держав", - заявив Зеленський.
Він розповів, що зокрема під час розмови вони обговорили співпрацю в сфері безпеки та подальшу взаємодію на міжнародних майданчиках.
"Торкнулися реалізації української формули миру", - додав український президент.
Нагадаємо, 29 грудня, Біньямін Нетаньяху офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю на шостий термін.
Раніше ми писали, що вчора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
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