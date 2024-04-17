Зеленський поговорив із Столтенбергом перед засіданням Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО

За останній час росіяни посилили удари по населених пунктах України із застосуванням дронів і ракет. Тому країна гостро потребує посилення систем ППО та ракет до них.

Нещодавно президент Зеленський сказав, що Україна хоче скликати засідання з НАТО для обговорення поставок озброєння і систем протиповітряної оборони.

Уже сьогодні Столтенберг повідомив, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю президента Володимира Зеленського.

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