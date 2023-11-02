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Зеленський поговорив із головою Євроради і запросив його відвідати Україну

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 листопада, провів розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.

"Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем, привітав його з 30-річчям Маастрихтського договору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони зосередили діалог на майбутній зустрічі Європейської ради у грудні 2023 року та на досягненнях України у виконанні семи рекомендацій.

"Погодились, що з Україною ЄС стане ще сильнішим. Запросив співрозмовника відвідати нашу країну", - додав президент.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Сьогодні стало відомо, що в листопаді очікується візит глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Україну. Він відбудеться напередодні оголошення результатів щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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