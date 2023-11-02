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Зеленский поговорил с главой Евросовета и пригласил его посетить Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 ноября, провел разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

"Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем, поздравил его с 30-летием Маастрихтского договора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они сосредоточили диалог на предстоящей встрече Европейского совета в декабре 2023 года и на достижениях Украины в выполнении семи рекомендаций.

"Согласились, что с Украиной ЕС станет еще сильнее. Пригласил собеседника посетить нашу страну", - добавил президент.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Сегодня стало известно, что в ноябре ожидается визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Он состоится накануне объявления результатов относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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