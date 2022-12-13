Зеленський поговорив із головою Євроради: обговорили санкції та фінансову допомогу

Зеленський подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня.

"Дякую за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду світу та розблокування нової фінансової програми у розмірі 18 млрд євро", - зазначив президент.

Крім того, український лідер наголосив на необхідності швидкого схвалення 9-го пакету санкцій проти РФ, а також поінформував Мішеля про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Також сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули світу України.