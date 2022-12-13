Зеленский поговорил с главой Евросовета: обсудили санкции и финансовую помощь

Зеленский поблагодарил Мишеля за приглашение выступить на заседании Европейского совета 15 декабря.

"Благодарны за увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира и разблокирование новой финансовой программы в размере 18 млрд евро", - отметил президент.

Кроме того, украинский лидер отметил необходимость быстрого одобрения 9-го пакета санкций против РФ, а также проинформировал Мишеля о прогрессе в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

Также стороны обсудили роль ЕС и государств-членов в реализации формулы мира Украины.