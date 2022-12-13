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Зеленский поговорил с главой Евросовета: обсудили санкции и финансовую помощь

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили новый санкционный пакет против России и финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского президента.

Зеленский поблагодарил Мишеля за приглашение выступить на заседании Европейского совета 15 декабря.

"Благодарны за увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира и разблокирование новой финансовой программы в размере 18 млрд евро", - отметил президент.

Кроме того, украинский лидер отметил необходимость быстрого одобрения 9-го пакета санкций против РФ, а также проинформировал Мишеля о прогрессе в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

Также стороны обсудили роль ЕС и государств-членов в реализации формулы мира Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз пока не согласовал девятый пакет санкций против России, поскольку руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС имеют разные мнения по ряду вопросов.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзШарль Мишель