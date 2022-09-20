UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський поговорив з Ердоганом про безпекові питання

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 20 вересня, телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Подробиці розмови очільників двох держав - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як розповів Зеленський на своїй сторінці у Twitter, розмова стосувалася актуальних безпекових питань. Інших подробиць розмови український лідер не розкрив.

Про розмову очільників України та Туреччини пишуть і турецькі ЗМІ. Зокрема, агентство "Анадолу" зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць турецькі ЗМІ також поки не розкривають.

Зазначимо, цій розмові також передувало оголошення окупантів про проведення так званих "референдумів" про приєднання захоплених територій України до Росії. Як відомо, Ердоган не один раз закликав лідерів України та Росії до переговорів, а також звинувачував Захід в ескалації конфлікту.

Більше про наміри Росії приєднати захоплені території ви можете прочитати в матеріалі "Референдуми" окупантів. Навіщо це Путіну та як реагує Україна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України