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Зеленский поговорил с Эрдоганом о вопросах безопасности

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 20 сентября, телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробности разговора глав двух государств – в материале РБК-Украина ниже.

Как рассказал Зеленский на своей странице в Twitter, разговор касался актуальных вопросов безопасности. Других подробностей разговора украинский лидер не раскрыл.

О разговоре глав Украины и Турции пишут и турецкие СМИ. В частности, агентство "Анадолу" отметило, что телефонный звонок состоялся перед выступлением Эрдогана на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Других подробностей турецкие СМИ также пока не раскрывают.

Отметим, что этому разговору также предшествовало объявление оккупантов о проведении так называемых "референдумов" о присоединении захваченных территорий Украины к России. Как известно, Эрдоган не раз призывал лидеров Украины и России к переговорам, а также обвинял Запад в эскалации конфликта.

Больше о намерениях России присоединить захваченные территории вы можете прочесть в материале "Референдумы" оккупантов. Зачем это Путину и как реагирует Украина".

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