Зеленский поговорил с Пелоси: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближения нашей общей победы", - написал он.

Напомним, в конце августа официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби анонсировал новый военный пакет для Украины. Однако не стал раскрывать его содержание.

Ранее Байден утвердил самый большой пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.