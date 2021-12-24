Зеленский поговорил с парламентариями США. Обсудили агрессию России и "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря по видеосвязи поговорил с сенаторами и конгрессменами США. Темами обсуждения стали агрессия России, урегулирование конфликта на Донбассе и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границе с Россией. Зеленский рассказал американским парламентариям о шагах, которые принимаются для достижения мира в рамках нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и минского процесса.

Отдельной темой встречи стала ситуация с российским газопроводом "Северный поток-2". Стороны отметили геополитические риски запуска трубопровода, который Москва использует в качестве энергетического оружия как против Украины, так и Европы.

Американские законодатели выразили поддержку Крымской платформе и независимости и территориальной целостности Украины.