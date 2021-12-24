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Зеленский поговорил с парламентариями США. Обсудили агрессию России и "Северный поток-2"

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 22:09
Зеленский поговорил с парламентариями США. Обсудили агрессию России и "Северный поток-2" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря по видеосвязи поговорил с сенаторами и конгрессменами США. Темами обсуждения стали агрессия России, урегулирование конфликта на Донбассе и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границе с Россией. Зеленский рассказал американским парламентариям о шагах, которые принимаются для достижения мира в рамках нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и минского процесса.

Отдельной темой встречи стала ситуация с российским газопроводом "Северный поток-2". Стороны отметили геополитические риски запуска трубопровода, который Москва использует в качестве энергетического оружия как против Украины, так и Европы.

Американские законодатели выразили поддержку Крымской платформе и независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему нужно сейчас ввести санкции на газопровод "Северный поток-2".

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Северный поток-2
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