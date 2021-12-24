Зеленський поговорив з парламентарями США. Обговорили агресію Росії і "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня по відеозв'язку поговорив з сенаторами і конгресменами США. Темами обговорення стали агресія Росії, врегулювання конфлікту на Донбасі і "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та кордоні з Росією. Зеленський розповів американським парламентарям про кроки, які приймаються для досягнення миру в рамках нормандського формату, Тристоронньої контактної групи і Мінського процесу.

Окремою темою зустрічі стала ситуація з російським газопроводом"Північний потік-2". Сторони відзначили геополітичні ризики запуску трубопроводу, який Москва використовує в якості енергетичної зброї як проти України, так і Європи.

Американські законодавці висловили підтримку Кримській платформі і незалежності і територіальної цілісності України.