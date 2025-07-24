Зеленський погодив нові зміни в Міноборони і побіцяв "сильні речі" після доповіді ГУР

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в Міністерстві оборони та подальші кроки у сфері безпеки й оборони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда Міністерства оборони почала дуже активні зміни - є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо", - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що триває аудит домовленостей із міжнародними партнерами. За його словами, Україна має сотні домовленостей, і всі вони повинні бути реалізовані.

"Ми обговорили разом із міністром оборони України та з командою Офісу питання фінансування нашої оборони, наших воїнів - стійкість ми забезпечуємо", - сказав він.

Доповідь ГУР

Зеленський додав, що міністр оборони разом із керівником Головного управління розвідки доповіли про ситуацію. Деталі, за його словами, залишаються непублічними, однак "деякі речі ми зробимо, сильні речі".

Також президент повідомив про розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Говорив сьогодні з головкомом - вранці та зараз знову. Доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності", - зазначив він.

Окремо Зеленський відзначив важливість оборони Покровська, назвавши цей напрямок найскладнішим.

"Покровськ - це наша щоденна увага, і я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок - найскладніший зараз напрямок", - наголосив президент.