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Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за рішення передати Україні танки Leopard 2

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Провів плідну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили роботу на фронті. Подякував за передану систему Patriot і спільне з Данією рішення надати 14 танків Leopard 2", - написав Зеленський.

Президент також подякував за новий пакет допомоги Україні на суму 274 млн євро.

"Працюємо далі з Нідерландами над притягненням агресора до відповідальності", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Данія разом з Нідерландами планує передати Україні 14 танків Leopard 2. Втім, вони можуть бути поставлені лише на початку 2024 року.

Окрім того, Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.

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Володимир ЗеленськийВійськова допомога