Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за решение передать Украине танки Leopard 2

В четверг, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Работаем дальше с Нидерландами над привлечением агрессора к ответственности", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил за новый пакет помощи Украине на сумму 274 млн евро.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили работу на фронте. Поблагодарил за переданную систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 танков Leopard 2", - написал Зеленский.

Напомним, Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.

Кроме того, Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на сумму 274 млн. евро. Деньги пойдут на гуманитарную помощь и здравоохранение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.