Зеленський подякував за підтримку української резолюції щодо миру: Потужне свідчення солідарності світової спільноти

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку запропонованої Україною формули миру під час засідання Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського лідера.

"Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що ця резолюція - "потужний сигнал неослабності світової підтримки України".

"Це потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії рф. Потужний вияв глобальної підтримки української #ФормулаМиру", - підсумував президент.