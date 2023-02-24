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Зеленський подякував за підтримку української резолюції щодо миру: Потужне свідчення солідарності світової спільноти

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку запропонованої Україною формули миру під час засідання Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського лідера.

"Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що ця резолюція - "потужний сигнал неослабності світової підтримки України".

"Це потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії рф. Потужний вияв глобальної підтримки української #ФормулаМиру", - підсумував президент.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 23 лютого підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її прихильниками.

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