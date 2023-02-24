ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський подякував за підтримку української резолюції щодо миру: Потужне свідчення солідарності світової спільноти

Новость на русском →
П'ятниця 24 лютого 2023 00:54
Зеленський подякував за підтримку української резолюції щодо миру: Потужне свідчення солідарності світової спільноти Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку запропонованої Україною формули миру під час засідання Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського лідера.

"Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що ця резолюція - "потужний сигнал неослабності світової підтримки України".

"Це потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії рф. Потужний вияв глобальної підтримки української #ФормулаМиру", - підсумував президент.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 23 лютого підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її прихильниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН
NEWS
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо миру
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо миру
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто