Зеленський подякував за підтримку української резолюції щодо миру: Потужне свідчення солідарності світової спільноти
Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку запропонованої Україною формули миру під час засідання Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського лідера.
"Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", - зазначив глава держави.
Зеленський вказав, що ця резолюція - "потужний сигнал неослабності світової підтримки України".
"Це потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії рф. Потужний вияв глобальної підтримки української #ФормулаМиру", - підсумував президент.
Нагадаємо, Генасамблея ООН 23 лютого підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її прихильниками.
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