Зеленский поблагодарил за поддержку украинской резолюции по миру: Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества
Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку предложенной Украиной формулы мира во время заседания Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского лидера.
"Благодарен всем странам, которые поддержали сверхважную резолюцию Генеральной Ассамблеи "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", - отметил глава государства.
Зеленский указал, что эта резолюция - "мощный сигнал неослабевания мировой поддержки Украины".
"Это мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинской #ФормулаМира", - подытожил президент.
Напомним, Генассамблея ООН 23 февраля поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками.
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