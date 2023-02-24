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Зеленский поблагодарил за поддержку украинской резолюции по миру: Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества

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Пятница 24 февраля 2023 00:54
Зеленский поблагодарил за поддержку украинской резолюции по миру: Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку предложенной Украиной формулы мира во время заседания Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского лидера.

"Благодарен всем странам, которые поддержали сверхважную резолюцию Генеральной Ассамблеи "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что эта резолюция - "мощный сигнал неослабевания мировой поддержки Украины".

"Это мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинской #ФормулаМира", - подытожил президент.

Напомним, Генассамблея ООН 23 февраля поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками.

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Владимир Зеленский ООН
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Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
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