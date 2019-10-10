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Зеленський підтвердив, що гроші на аеропорт у Дніпрі будуть передбачені в бюджеті

Новини » Інфраструктура    10.10.2019 - 14:48
Зеленський підтвердив, що гроші на аеропорт у Дніпрі будуть передбачені в бюджеті
Фото: Володимир Зеленський (telegram-канал Офісу президента)

Зеленський прокоментував ситуацію навколо будівництва аеропорту

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в державному бюджеті на 2020 рік будуть передбачені гроші на будівництво злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро". Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста під час прес-марафону 10 жовтня.

"Відповідь одна: ми будемо будувати в Дніпрі аеропорт. Нічого не відкладається. У 2020 ми будемо будувати аеропорт і не тільки в Дніпрі", — сказав президент.

Раніше в держбюджеті на 2020 рік журналісти не виявили фінансування, обіцяне владою на будівництво ЗПС Міжнародного аеропорту "Дніпро", незважаючи на домовленості про виділення коштів.

"Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - говорив раніше Зеленський.

Сьогодні стало відомо, що найближчим часом президент обговорить з урядом відповідне питання.

"Фінальний бюджет ми домовилися обговорити разом з міністром фінансів і прем'єр-міністром. А вони поки ще до мене не підходили. Але запишу собі", — сказав Зеленський.

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Новини України Володимир ЗеленськийФК Дніпроаэропорт
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