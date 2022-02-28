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Зеленский подписал заявку на членство в ЕС

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе. Документ был подписан в понедельник, 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook.

"Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины 28.02.22", - написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз касательно вопроса присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.

Ранее Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

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Владимир ЗеленскийВступление в ЕС