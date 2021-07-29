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Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые сам ранее внес в парламент как неотложные. Это закон об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время поздравления военных с Днем ССО.

"Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - наше всенародное дело", - сказал Зеленский.

Напомним, 16 июля Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558, который предусматривает, что численность Вооруженных сил Украины возрастет на 11 тысяч человек.

В тот же день Рада приняла во втором чтении законопроект №5557 о национальном сопротивлении. В нем прописано создание в Украине территориальной обороны.

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