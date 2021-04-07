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Зеленский подписал закон о защите украинцев от произвола коллекторов

Автор: Андрей Василюк

Закон №4241 о защите украинцев от произвола коллекторов, который Верховная рада Украины приняла 19 марта, подписан президентом Владимиром Зеленским. Угрозы в адрес заемщиков отныне под запретом

Об этом в своем Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только что подписан Президентом! Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, порноколлажи, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия - запрещено!", - написала нардеп.

Напомним, согласно закону, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании, как говорит закон, должны будут сообщать клиентам о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кредитора обязывают публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

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