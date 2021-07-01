Зеленский подписал закон о выделении 300 млн гривен на неонатальный скрининг в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Верховная рада одобрила этот документ во втором чтении 17 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменений в приложение № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине", - говорится в сообщении.
Верховная рада одобрила этот законопроект 17 июня 2021 года. Документ поддержали 333 народных депутата.
Подписанный президентом закон увеличивает на 300 млн гривен расходы Минздрава на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.
"Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомну диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - отметили в ОП.
Зеленский в конце марта предложил внести изменения в государственный бюджет на текущий год. По его словам, они необходимы для обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине. Соответствующий законопроект глава государства внес в Верховную раду 31 мая.