UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский подписал закон о выделении 300 млн гривен на неонатальный скрининг в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Верховная рада одобрила этот документ во втором чтении 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменений в приложение № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине", - говорится в сообщении.

Верховная рада одобрила этот законопроект 17 июня 2021 года. Документ поддержали 333 народных депутата.

Подписанный президентом закон увеличивает на 300 млн гривен расходы Минздрава на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

"Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомну диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - отметили в ОП.

Зеленский в конце марта предложил внести изменения в государственный бюджет на текущий год. По его словам, они необходимы для обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине. Соответствующий законопроект глава государства внес в Верховную раду 31 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийздоровьепреступленияЗакон