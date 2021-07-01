Зеленский подписал закон о выделении 300 млн гривен на неонатальный скрининг в Украине

"Зеленский подписал инициированный им закон "О внесении изменений в приложение № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине", - говорится в сообщении.

Верховная рада одобрила этот законопроект 17 июня 2021 года. Документ поддержали 333 народных депутата.

Подписанный президентом закон увеличивает на 300 млн гривен расходы Минздрава на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

"Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомну диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - отметили в ОП.