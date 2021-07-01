Зеленський підписав закон про виділення 300 млн гривень на неонатальний скринінг в Україні

"Зеленський підписав ініційований ним закон "Про внесення змін до додатка № 3 до закону України "Про державний бюджет України на 2021" щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Верховна рада схвалила цей законопроєкт 17 червня 2021 року. Документ підтримали 333 народних депутати.

Підписаний президентом закон збільшує на 300 млн гривень видатки МОЗ на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

"Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань", - зазначили в ВП.