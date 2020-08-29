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Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении размера минимальной зарплаты. Так, с 1 сентября размер минимальной зарплаты составит 5 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

В президентском офисе отметили, что это лишь первый этап увеличения минимальной зарплаты в Украине. Следующим шагом будет увеличение "минималки" до 6 тысяч гривен в 2021 году, а в течение года ее увеличат до 6,5 тысячи гривен.

"С повышением минимальной зарплаты вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - объяснил Зеленский.

Напомним, закон об увеличении минимальной зарплаты был принят парламентом на внеочередном заседании 25 августа.

Добавим, увеличение минимальной зарплаты в Украине было предложением президента Зеленского.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, к чему может привести повышение минимальной зарплаты в Украине.

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Новости Украины Владимир Зеленскийминимальная зарплата