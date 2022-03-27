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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за публикацию позиций ВСУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 марта 2022 10:44
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за публикацию позиций ВСУ Фото: Зеленский подписал закон об ответственности за публикацию перемещений ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину и движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины. Закон будет действовать во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7189 на сайте Совета.

Согласно документу, распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о перемещения по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский
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