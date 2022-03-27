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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за публікацію позицій ЗСУ

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Україна, Неділя 27 березня 2022 10:44
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за публікацію позицій ЗСУ Фото: Зеленський підписав закон про відповідальність за публікацію переміщень ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну та рух, переміщення або розміщення Збройних сил України. Закон буде діяти під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №7189 на сайті Ради.

Згідно з документом, поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Ці ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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