Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за публікацію позицій ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну та рух, переміщення або розміщення Збройних сил України. Закон буде діяти під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №7189 на сайті Ради.
Згідно з документом, поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Ці ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.
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