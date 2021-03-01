Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции

Последний этап прохождения законопроекта - 1 марта возвращено с подписью от президента.

Этот закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Он предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".

При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.

Напомним, в Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн ​​гривен.

Как писало РБК-Украина, ранее Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, поддержав во втором чтении законопроект №3087-д.

В начале сентября 2020-го парламент одобрил этот закон за основу.