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Зеленський підписав закон про строки ліквідації податкової міліції

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав закон про строки ліквідації податкової міліції. Йдеться про законопроект №4090.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження законопроекту - 1 березня повернуто з підписом від президента.

Цей закон вносить зміни до Податкового кодексу. Він передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України".

При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності законом про створення БЕБ.

Нагадаємо, в Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. На його потреби в державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, підтримавши в другому читанні законопроект №3087-д.

На початку вересня 2020-го парламент схвалив цей закон за основу.

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