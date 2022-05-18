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Зеленский подписал закон о соцзащите политзаключенных и военнопленных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите политических заключенных и военнопленных. Гарант сделал это в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Сегодня именно в этот день я подписываю принятый Верховной Радой закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Этот закон для защиты всех тех обычных, мирных, гражданских людей, кто пострадал от репрессий оккупантов и кто был захвачен ими в плен", - заявил президент.

Отмечается, что парламент принял закон (№6104) еще в январе 2022 года. Документ определяет основания для установления факта лишения лица личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Для получения особого статуса нужно подать заявление в центральные органы власти, предоставить доказательства достоверности факта лишения свободы, выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований о наличии (отсутствии) сведений об уголовном производстве в отношении лица, а также сообщение органов сил безопасности и сил обороны в отношении лица.

Кроме того, закон предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения свободы и Единый реестр таких лиц.

Документ предусматривает ряд социальных гарантий. В частности, выплату ежегодного денежного пособия, единоразового пособия после освобождения или в случае гибели (смерти) такого лица.

Украинцы с данным статусом также имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь, должны обеспечиваться жильем (первоочередно).

Напомним, Кабинет министров расширил перечень категорий граждан, которые могут получить государственные выплаты по 2 200 - 2 500 гривен ежемесячно.

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Министерство социальной политикиПолитзаключенные в РФВладимир Зеленский