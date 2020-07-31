Зеленский подписал закон о сокращении "зеленых" тарифов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". В частности, закон предусматривает сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Закон является первым шагом на пути решения имеющихся проблем на рынке электроэнергии и направлен на обеспечение энергетической стабильности страны", - сообщили в ОП.

В то же время президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно принятия исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электроэнергии в Украине, в частности обеспечение справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования энергетической системы.

"Президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения закона Украины "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию", - добавили в Офисе.

Напомним, Верховная рада одобрила закон о сокращении "зеленых" тарифов 21 июля. Документ предусматривает снижение "зеленых" тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС - на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Кроме этого, законопроект должен решить проблему текущей задолженности (20 млрд грн) перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина потеряла 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами.