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Зеленский подписал закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 20:42
Зеленский подписал закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за отказ от габаритно-весового контроля, невыполнение требования сотрудников Укртрансбезопасности об остановке и ряд других нарушений. Документ предусматривает наказание в размере трех тысяч необлагаемых минимумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Документ преследует цель недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшения состояния безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей", - пояснили в ОП.

Верховная рада приняла этот закон 29 июня. За документ проголосовали 257 парламентариев.

Закон предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать штрафом в размере трех тысяч НМДГ - 51 тысяча гривен.

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

  • 500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;
  • тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;
  • 2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;
  • 3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Напомним, в августе 2020 президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

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Владимир Зеленский штраф фуры
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