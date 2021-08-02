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Зеленський підписав закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 20:42
Зеленський підписав закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю, невиконання вимоги співробітників Укртрансбезпеки про зупинку і ряд інших порушень. Документ передбачає покарання у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП і збереження життя і здоров'я людей", - пояснили в ВП.

Верховна рада прийняла цей закон 29 червня. За документ проголосували 257 парламентаріїв.

Закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж каратимуть штрафом у розмірі трьох тисяч НМДГ - 51 тисяча гривень.

Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автомобілів тягне за собою штраф у розмірі:

  • 500 НМДГ (8500 гривень, у чинному законі така ж сума) - у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;
  • тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20%;
  • 2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30%;
  • 3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Нагадаємо, в серпні 2020 президент Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.

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Володимир Зеленський штраф фуры
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