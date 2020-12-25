Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Он предусматривает восстанавление полномочий НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Документ вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК, ведомство наделяют необходимыми полномочиями и правами.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Рада 15 декабря одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Также 25 декабря Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год.