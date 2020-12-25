Зеленський підписав закон про розблокування діяльності НАЗК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розблокування діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Він передбачає відновлення повноважень НАЗК, в тому числі стосовно суддів та суддів Конституційного суду.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Документ вносить зміни до ЗУ "Про запобігання корупції", якими забезпечується повноцінне функціонування НАЗК, відомство наділяє необхідними повноваженнями і правами.

Закон прописує порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення даних дій суддями або суддями КСУ.

У законі передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рада 15 грудня схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Також 25 грудня Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2021 рік.