Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
Президент Владимир Зеленский подписал закон "о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Соответствующий документ приняла Рада 22 сентября 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр офиса главы государства.
В частности, он предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.
Также, закон дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений.
Вместе с тем в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.
За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
То есть, граждане будут иметь право на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу вследствие антисемитизма и его проявлений.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.