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Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:27
Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський підписав закон "про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Відповідний документ ухвалила Рада 22 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу глави держави.

Зокрема, він передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Також, закон дає визначення терміну "антисемітизм" та вказує перелік його проявів.

Разом з тим, у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Тобто, громадяни матимуть право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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