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Зеленский подписал закон о продлении военного положения

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 16:19
Зеленский подписал закон о продлении военного положения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Сообщается, что Зеленский подписал законопроект №7168, согласно которого срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток.

Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государственных гарантиях учителям и так далее.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться:

  • обязательная трудовая повинность
  • отчуждение личного имущества
  • ограничение на передвижение
  • комендантский час
  • запрет на торговлю оружием и алкоголем
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки
  • ограничение работы средств связи и интернета
  • запрет военнообязанным менять место жительства

Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявлял, что Украина не сможет отказаться от курса на вступление в НАТО во время военного положения, поскольку при данном правовом режиме запрещено вносить изменения в Конституцию.

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