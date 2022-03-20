Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады .

Сообщается, что Зеленский подписал законопроект №7168, согласно которого срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток.

Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государственных гарантиях учителям и так далее.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться: