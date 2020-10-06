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Зеленський підписав закон про продовження мораторію на стягнення з валютної іпотеки

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 14:20
Зеленський підписав закон про продовження мораторію на стягнення з валютної іпотеки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін в деякі законодавчі акти відносно мораторію на стягнення майна громадян України, наданих як забезпечення кредитів в інвалюті". Документ продовжує мораторій на стягнення майна з валютної іпотеки, який діє з 2014 року, до 21 квітня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також закон встановлює заборону на примусове стягнення майна, якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного житлового будівництва.

Крім того, встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими в іноземній валюті, та заборону кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

Закон буде сприяти захисту майнових прав громадян, враховуючи погіршення їх фінансового стану за коронавіруса і впровадження у зв'язку з цим обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада прийняла закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.

Крім того, закон піддавався критиці з боку Національного банку України, оскільки він перешкоджає розвитку іпотечного кредитування.

16 вересня Рада прийняла закон про мораторій на стягнення майна громадян з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

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