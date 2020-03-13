Зеленский подписал закон о полном среднем образовании

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - 13 марта возвращен с подписью от президента.

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

В частности, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

В Министерстве образования подчеркивают, что ученики получают возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. Родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности - гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.

Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.

Напомним, 16 января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901, за него проголосовали 327 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля ВР разблокировала подписание законопроекта №0901 "О полном общем среднем образовании".